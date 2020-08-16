"كل حتة لوحدها".. معاينة تقطيع سيدة أجزاء ووضعها داخل "فريرز" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، كيفية مقتل ربة منزل عُثر عليها أشلاء داخل أكياس بثلاجة مسكنها بحي الهرم.

وتبين أن الجاني ذبحها وقسمها نصفين ثم قطعها أجزاء، ليصف مصدر أمني المشهد "كل حتة لوحدها" ثم وضعها في أكياس داخل ثلاجة "ديب فريرز" شبيهة بتلك التي تتواجد بالمحلات.

المجني عليها تدعى "أ.ف." في منتصف العشرينات من العمر، لديها طفلان، تقيم رفقة زوجها "محمود. ش. م"، جزار، في شقة بشارع التأمين الصحي.

اختفى الزوجان في ظروف غامضة منذ الخميس الماضي، وحاولت أسرة العشرينية الاتصال بها لكن هاتفها مغلق باستمرار.

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لجأت الأسرة إلى كتابة منشور عبر صفحات البحث عن المفقودين؛ أملا في العثور على عليها لكن دون جوى، وحال توجه الجدة لإحضار متعلقات الطفلين من المنزل اشتمت رائحة كريهة، وعثرت على جثتها مقطعة أجزاء داخل أكياس في ثلاجة "ديب فريرز" بمسكنها، حسب مصدر مقرب من الأسرة. وكتفى مصدر أمني بالقول "لسه بنفحص".

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إشارة من مسؤول شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة مقطعة بدائرة قسم الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لسيدة مقطعة أجزاء داخل ثلاجة. ورجحت التحريات وأقوال أسرتها بأن الزوج -ويعمل جزارا- وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبمشاركة فرقة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير، والرائد أحمد عصام؛ لكشف ملابسات الواقعة وضبط المشتبه به.

وانتدب اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فريقا من المعمل الجنائي للمعاينة تنسيقا مع النيابة العام.