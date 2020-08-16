محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
لقيت طفلتان، مصرعهما، اليوم الأحد، غرقًا في نيل نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة إحداهما، وتواصل البحث لانتشال الجثة الثانية.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قوات الحماية المدنية، بغرق الطفلة "هدى حمدتو عسران 12 عاما، وابنة عمها 14 عاما، في نهر النيل بناحية قرية الشعانية بنجع حمادي.
انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الأولى، وجاري البحث عن الثانية، بينما حًرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طفلتين غرقا في مياه النيل شمالي قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.