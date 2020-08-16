مصرع طفلتين غرقا في مياه النيل شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

لقيت طفلتان، مصرعهما، اليوم الأحد، غرقًا في نيل نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة إحداهما، وتواصل البحث لانتشال الجثة الثانية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قوات الحماية المدنية، بغرق الطفلة "هدى حمدتو عسران 12 عاما، وابنة عمها 14 عاما، في نهر النيل بناحية قرية الشعانية بنجع حمادي.

انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الأولى، وجاري البحث عن الثانية، بينما حًرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.