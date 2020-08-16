إيران تسجل 2133 إصابة جديدة و147 وفاة خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 19 ألفًا و639 شخصًا، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد 2133 حالة إصابة جديدة بهذا المرض خلالالساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري قولها: "خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد 2133 حالة إصابة بكورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 343 ألفًا و203 حالات في البلاد".
وتابعت أنه إلى الآن قد تماثل 297 ألفًا و486 شخصًا الشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة آلاف و881 من حالة حرجة، ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.
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