تراجع الاقتصاد الإسرائيلي نحو 30% في الربع الثاني من 2020

قال المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصاءات، اليوم الأحد، إن اقتصاد إسرائيل انكمش بنسبة 28.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، تحت وطأة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

ووفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك، أظهرت بيانات أولية أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي

للفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، كانت أشد حدة من توقعات المحللين الاقتصاديين التي كانت لانكماش بنسبة 22 بالمئة.

وبحسب "رويترز"، من المتوقع حدوث انكماش يصل إلى 6 بالمئة في 2020، وهو

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ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

وفي الربع الثاني، انخفضت الصادرات 29.2 بالمئة والإنفاق الخاص 43.4 بالمئة والواردات 41.7 بالمئة والاستثمار في الأصول الثابتة 31.6 بالمئة وبناء المساكن 41.6 بالمئة.

وتمثلت النقطة المضيئة الوحيدة للاقتصاد في قفزة 25.2 بالمئة للإنفاق الحكومي.

وجرى تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى انكماش سنوي بنسبة 6.8 بالمئة بدلا 6.9 بالمئة.