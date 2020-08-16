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الصين تخطط لاختبار لقاحات ضد كورونا بالتعاون مع روسيا

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قال تشونغ نانشان كبير علماء الفيروسات في الصين، إن بلاده تخطط بالتعاون مع روسيا، لإجراء اختبارات مشتركة للقاحات ضد عدوى فيروس المستجد.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أضاف الأكاديمي الصيني، في كلمة ألقاها

في المؤتمر الطبي الصيني الروسي حول مكافحة كوفيد -19، أن تطوير اللقاحات في روسيا يسير بوتيرة مرتفعة للغاية.

ووفقا له، تمكنت روسيا من جعل معدل الوفيات

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في البلاد بسبب المرض، يبقى عند مستويات منخفضة.

وقال: "وفي هذا الصدد، تستحق التجربة الروسية الدراسة".

وعقد المؤتمر في مقاطعة قوانغ دونغ بجنوب الصين، وتركز الحديث فيه بشكل رئيسي، على تبادل الخبرات في مواجهة ، وتعميق التعاون الروسي الصيني في مكافحة الوباء.

 

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