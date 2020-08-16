قال تشونغ نانشان كبير علماء الفيروسات في الصين، إن بلاده تخطط بالتعاون مع روسيا، لإجراء اختبارات مشتركة للقاحات ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أضاف الأكاديمي الصيني، في كلمة ألقاهافي المؤتمر الطبي الصيني الروسي حول مكافحة كوفيد -19، أن تطوير اللقاحات في روسيا يسير بوتيرة مرتفعة للغاية.
ووفقا له، تمكنت روسيا من جعل معدل الوفيات
وقال: "وفي هذا الصدد، تستحق التجربة الروسية الدراسة".
وعقد المؤتمر في مقاطعة قوانغ دونغ بجنوب الصين، وتركز الحديث فيه بشكل رئيسي، على تبادل الخبرات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعميق التعاون الروسي الصيني في مكافحة الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تخطط لاختبار لقاحات ضد كورونا بالتعاون مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.