اعتقال 11 شخصًا خلال تظاهرة مناهضة لنتنياهو شارك فيها الآلاف

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، أن الشرطة ألقت القبض على 11 شخصًا خلال محاولة لمنع تحرك تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام مقر إقامته في القدس، خارج المنطقة المحددة لها.

وأشارت التقديرات إلى أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة التي خرجت في القدس الليلة الماضية، كما خرجت تظاهرات أمام فيلا خاصة بنتنياهو في شمال

تل أبيب وعلى عدد من الطرق في أنحاء إسرائيل.

وأكدت الشرطة أنها حريصة على إتاحة الفرصة للتظاهر بشكل حر، إلا أنها لن تسمح بالخروج عن ضوابط التظاهر بأعمال مخلة بالنظام العام.

ويشارك الآلاف منذ أسابيع في مظاهرات مناهضة لنتنياهو احتجاجًا على طريقة تعامله مع أزمة كورونا وللاحتجاج على

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استمراره في منصبه رغم استمرار محاكمته في اتهامات بالفساد تشمل الاحتيال وخيانة الثقة وتلقي رشى.

وكانت إسرائيل سارعت إلى فرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيًا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة، إلا أنها عادت وسارعت برفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وسجلت إسرائيل إجمالًا أكثر من 92 ألف إصابة بكورونا و674 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 68 ألفًا.