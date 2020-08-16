زعيم حزب المعارضة في تركيا ينتقد سياسة أردوغان ويصفها بـ"المشينة"

وصف زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، اتهامات الرئيس رجب طيب أردوغان لحزبه بالـ"مشينه" وانتقد سياسة أردوغان الخارجية معتبرها "غير مقبولة".
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال كيليجدار أوغلو ردا على تصريحات أردوغان، التي اتهم فيها حزب "الشعب الجمهوري"بالسعي وراء مصالح الدول الأخرى، إن "ما تقوم به هو أنك تقوم بتعطيل عمل وزارة الخارجية… وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا لنا، ثم تأتي وتلقي التهم على حزب الشعب الجمهوري؟ التاريخ لم يسجل مثل هذه التصرفات الوقحة من قبل".
وكان أردوغان قد قال خلال كلمته في حفل الافتتاح الجماهيري في ريزه، إن "حزب الشعب الجمهوري يتحدث بلسان الإعلام اليوناني".
وأعرب الرئيس التركي في وقت سابق عن رفضه لإعلان مصر واليونان توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وردا على ذلك أعلن تعليق المفاوضات مع أثينا واستئناف التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.
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