أفغانستان..مقتل 4 مسلحين من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 1:01 مساءً

أعلن الجيش الأفغاني عن مقتل 4 مسلحين من حركة طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن في إقليم غزني جنوب شرقي البلاد.

وقال فيلق العمليات الخاصة في الجيش الأفغاني في بيان إن قواته تصدت لهجوم عناصر الحركة، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق العمليات الخاصة أن مجموعة من مسلحي طالبان هاجمت كمائن أمنية بمنطقة أرزو كالان الواقعة بمدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.

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وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بشكل فعال وقتلت 4 على الأقل من المهاجمين.

ولم تعلق حركة طالبان على الهجوم حتى (7:47 ت.ج)

وإقليم غزني من بين الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب شرق أفغانستان، حيث لدى عناصر طالبان وجود نشط في بعض من مناطقه المضطربة.

ويأتي الهجوم رغم تنامي الآمال في بدء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية والحركة في أعقاب إطلاق سراح دفعة أخيرة من سجناء طالبان كانوا عقبة أمام انطلاق المسار السلمي في البلد الذي عانى من الفوضى والحرب طوال نحو عقدين من الزمان.