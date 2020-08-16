كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤجلان تدريباتهما العسكرية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة يوم الثلاثاء، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه تم تأخيرها لمدة يومين بعد أن ثبتت إصابة ضابط كوري جنوبي بفيروس كورونا الجديد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن التدريبات ستبدأ يوم الثلاثاء "بالنظر إلى وضع كوفيد -19".

وقالت وكالة أنباء يونهاب إن التدريب، الذي كان من المقرر أن يبدأ، اليوم الأحد، تم تأجيله بعد الاختبار الإيجابي يوم الجمعة لضابط الجيش الذي كان من المقرر أن يشارك.

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تتم مراقبة التدريبات المشتركة عن كثب من قبل كوريا الشمالية، التي تصفها بأنها "بروفة للحرب". وقد تم تقليصها في السنوات الأخيرة لتسهيل المفاوضات الأمريكية الهادفة إلى تفكيك برامج بيونغ يانغ النووية.

سيتم تقليص التدريبات هذا العام، وليس تعبئة القوات المتمركزة في الولايات المتحدة وسط قيود COVID-19 على سفر الأفراد الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.

وقال القادة المشتركون في بيان إن برنامج هذا العام، الذي يمتد حتى 28 أغسطس، سيركز على "وضع دفاعي مشترك"، بينما ستجرى التدريبات الخاصة بانتقال السيطرة العملياتية في زمن الحرب في شبه الجزيرة الكورية "جزئيًا".