كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، السبت، عن تسجيل 1238 إصابة جديدة بفيروس كورونا. هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تبلغ فيه البلاد عن أكثر من 1000 حالة يومية جديدة وتم تسجيل 385 منها في العاصمة طوكيو.

كما أعلنت الوزارة عن ثلاث وفيات أخرى. وسجلت اليابان حتى الآن 55426 حالة إصابة مؤكدة و1101 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وعلي صعيد آخر، أبلغت الولايات المتحدة عن 47913 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و1029 حالة وفاة جديدة ذات صلة يوم السبت، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. وبذلك يرتفع الإجمالي الوطني إلى 5،361،165 حالة و169،481 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

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وقد حذر الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هذا الأسبوع من أنه إذا فشل الأمريكيون في اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا مثل ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود، فقد نكون في انتظار "أسوأ سقوط لدينا من أي وقت مضى. "

تأتي الأرقام المروعة مع إعادة فتح المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، لكن حذر خبراء مثل كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوسي، من التسرع في إعادة فتح أبوابها مع ارتفاع الحالات في البلاد.

قال فوسي للممثل ماثيو ماكونهي في مقابلة على إنستغرام يوم الخميس: "إذا اعتقدت أنه يمكنك تجاهل العوامل البيولوجية واستعادة الاقتصاد، فلن يحدث ذلك".

وتابع "هذا لن يحدث. عليك أن تفعل كلا الأمرين. يجب أن تتحكم في المواد البيولوجية بينما تفتح البلاد بعناية."

