كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل ما يقرب من 48000 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الولايات المتحدة عن 47913 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و1029 حالة وفاة جديدة ذات صلة يوم السبت، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. وبذلك يرتفع الإجمالي الوطني إلى 5،361،165 حالة و169،481 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

وقد حذر الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هذا الأسبوع من أنه إذا فشل الأمريكيون في اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا مثل ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود، فقد نكون في انتظار "أسوأ سقوط لدينا من أي وقت مضى. "

Advertisements

تأتي الأرقام المروعة مع إعادة فتح المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، لكن حذر خبراء مثل كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوسي، من التسرع في إعادة فتح أبوابها مع ارتفاع الحالات في البلاد.

قال فوسي للممثل ماثيو ماكونهي في مقابلة على إنستغرام يوم الخميس: "إذا اعتقدت أنه يمكنك تجاهل العوامل البيولوجية واستعادة الاقتصاد، فلن يحدث ذلك".

وتابع "هذا لن يحدث. عليك أن تفعل كلا الأمرين. يجب أن تتحكم في المواد البيولوجية بينما تفتح البلاد بعناية."

