كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجزائر، اليوم الأحد، تراجعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر، أنها سجلت 496 إصابة بالفيروس المؤدي إلى مرض "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 38 ألفا و133، بعدما تم رصد أول حالة في فبراير الماضي.

Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم السبت، عن وفاة 3 أطباء وممرض خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان لمستشفى "الشهيد أحميدة بن عجيلة" في الأغواط، "فقد توفي خلال 24 ساعة الأخيرة، الطبيب طارق بن ناجي طبيب عام بباتنة، والطبيبة صياح أميرة (29 عاما) طبيبة عامة بمستشفى عين أزال بسطيف"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "النهار الجزائرية".

وتابع: "توفي أيضا الدكتور تميم رابح جراح ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في البليدة، وكذلك الممرض البشير علي شيكوش، العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة".