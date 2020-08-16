كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في المغرب، 1776 حالة جديدة، في غضون أربع وعشرين ساعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ رصد الوباء في المملكة.

ووفقًا لوزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي لمن أصيبوا بـ"كوفيد 19" في البلاد، منذ مارس الماضي، وصل إلى 41 ألفا و17.

وقد أعلنت السلطات الصحية المغربية، وفاة 21 شخصا من جراء الإصابة بكورونا، خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 636.

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واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد بالمغرب ارتفاعها مجددا متجاوزة حاجز الألف إصابة يوميا طيلة عدة أيام، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من هذا المنحى التصاعدى داعية إلى إجراءات أكثر حزما.

وأصاب الوباء 1241 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا يوم الأربعاء بتسجيل 1499 حالة، ويقارب إجمالى المصابين 38 ألفا.

كما سجل المغرب حصيلة قياسية فى عدد الوفيات بتوثيق وفاة 28 شخصا من أصل 548 توفوا منذ شهر مارس.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمس الخميس، إن عدد الإصابات والوفيات فى المغرب، "يظل ضعيفا بالمقارنة مع عدة بلدان لكنه فى منحى متصاعد"، محذرا من "أن يصبح الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي".