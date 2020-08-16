كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منذ يونيو.. تركيا تعلن تسجيل أعلى معدلات يومية للإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في تركيا، إلى أعلى مستوى يومي لها منذ يونيو الماضي، واقترب إجمالي عدد الوفيات من ستة آلاف.

ووفقًا لوزرا ة الصحة التركية، زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بلاده 1256 إصابة جديدة و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا 278 ألفا.

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وفي وقت سابق، حذر الأطباء، من أن الفيروس بدأ يتفشى بين العاملين في الخدمات الطبية مع اكتسابه زخما خلال فصل الصيف قبل عودة المدارس وحضور الطلبة فيها المقررة الشهر المقبل.

وكانت السلطات، رفعت إجراءات عزل عام جزئي في الأول من يونيو الماضي، وفرضت مؤخرا غرامات على من لا يضع كمامة أو من لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.