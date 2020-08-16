كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تطلق جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت دولة الإمارات، جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم، وإسهاماتها الكبيرة في نجدة المستضعفين والمنكوبين، مؤكدة أنها أيقونة العطاء الإنساني.

وتسهم دولة الإمارات، في تقديم العون للدول الأشد فقراً والدول النامية، وللمنظمات الدولية، فهي توجه رسالة للعالم أجمع أنها بلد الإنسانية العظيمة، وأنها منبع الخير والوفاء للجميع، فعطاؤها نهر متدفق لا ينضب، وقد باتت شُعلة الخير والإنسانية في العالم، حيث إن رايتها ستظل خفاقة دائماً في سماء الإنسانية.

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وأضحت الدولة في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي، وبالأرقام والإحصاءات، حيث طالت مساعداتها، أصقاع الأرض، وعمّت بخيرها مختلف الدول دون النظر في تباين الديانات والسياسات.

وقد أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، امس بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى السودان ونيجيريا لدعم جهود البلدين في مكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها ومساعدة الكوادر الطبية على القيام بدورها على أكمل وجه.