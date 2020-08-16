كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تايلاند.. متظاهرون ينزلون إلى شوارع بانكوك للمطالبة بإصلاحات سياسية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مسيرة حاشدة لطلاب المدارس والجامعات في العاصمة التايلاندية، بانكوك، في لحظة الديمقراطية للمطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد.

ونظم المتظاهرون مسيرات بشكل شبه يومي خلال الأسابيع الأخيرة لمطالبة حكومة برايوت تشان أوتشا الحالية بالاستقالة والضغط من أجل إدخال تعديلات على الدستور، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في يوليو، طالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وحل البرلمان ووضع حد لمضايقات منتقدي الحكومة بالإضافة إلى تعديلات على الدستور الذي كتبه الجيش تليها انتخابات جديدة.

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كما تظاهر عشرات التايلانديين وهم يغنون أغاني وطنية ويهتفون "يعيش الملك" في العاصمة بانكوك، اوم الخميس 30 يوليو، ردًا على سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادتها مجموعات طلابية في الأسابيع الأخيرة.

اجتمع الحشد، وهو مزيج من المتقاعدين وبعض الطلاب المهنيين بشكل رئيسي في نصب الديمقراطية في بانكوك لإظهار الدعم للملكية وحكومة رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوشا، قائد الجيش الملكي السابق الذي أطاح بإدارة منتخبة قبل ست سنوات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أطاح برايوث تشان أوتشا، رئيس الوزراء الحالي للبلاد، بحكومة منتخبة قبل ست سنوات في انقلاب عسكري. ومنذ ذلك الحين، حد من النقاش العام حول الديمقراطية واتخذ إجراءات صارمة ضد الانتقادات الموجهة للحكومة.