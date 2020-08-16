مواطنو تازة يطلقون عريضة إنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19 أمام تزايد الإصابات في الإقليم

أطلق عدد من النشطاء، وسكان إقليم تازة، مساء أمس السبت، عريضة من أجل إنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19، وإعادة تأهيل المركز الاستشفائي ابن رشد، بينما سجل الإقليم ذاته ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

وعلى الرغم من إطلاق العريضة في مدة زمنية قصيرة، إلا أنها تمكنت من حصد العشرات من المواقعين، المطالبين بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19.

وبمجرد الانتهاء من التوقيع على العريضة المذكورة، التي أطلقت، مساء أمس، من طرف سكان تازة، وضواحيها، سيتم إرسالها لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم تازة قد راسلت، أول أمس الجمعة، وزير الصحة، وعامل إقليم تازة، وكذلك المدير الإقليمي لوزارة الصحة بتازة، بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19 بالإقليم، مطالبة إياهم بالتصريح بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19.

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وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم تازة، في المراسلة المذكورة، أن إقليم تازة عرف، أخيرا، تسجيل حالات الإصابة بالفيروس بشكل تصاعدي، ما سيزيد الوضع قلقا في المستشفى الإقليمي ابن تاجة في الإقليم، متمثلا في عدد المرضى، ونقص في وسائل، وشروط العمل، خصوصا بما يتعلق بالجوانب الوقائية، ونقص في الأطر الصحية، والضغط، الذي يعانون منه.

ودعا المصدر نفسه إلى التسريع بإنشاء مختبر تحاليل كوفيد-19، وذلك مع تفاقم الوضع الصحي، وارتفاع الطلب على إجراء التحاليل، بعد الرفع الجزئي الحجر الصحي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم تازة وزير الصحة بتوفير كافة الوسائل الضرورية لأطقم القطاع الصحي في المدينة لمواجهة الوباء، وإعادة تأهيل المركز الاستشفائي ابن رشد في تازة العليا، ونقل المصابين بالفيروس إليه، قصد التخفيف عن المستشفى ابن باجة.

يذكر أن إقليم تازة سجل، أمس، حالة واحدة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، بينما، أول أمس، سجل الإقليم 48 إصابة مؤكدة، إذ بلغ عدد الاصابات الإجمالي 254 إصابة، والحالات قيد العلاج 166 حالة، والوفيات 86.

