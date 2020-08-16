توزيع أدوات الوقاية الشخصية مراكز المعالجة من فيروس كورونا بمحافظتي حضرموت وشبوة اليمنية

الأحد 16 أغسطس 2020

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ،اليوم، توزيع أدوات الوقاية الشخصية لمراكز المعالجة من فيروس كورونا بمحافظتي حضرموت وشبوة والممول من الشركة الصينية (سينوبك كمزود) بالتنسيق مع وزارتي النفط والصحة وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية.



وتشمل الأدوات كمامات (N95) وكمامات جراحية وقفازات طبية وملبوسات واقية للجسم كامل ونظرات عزل طبية وأجهزة قياس الحرارة.

Advertisements

وثمن الوكيل باضاوي التدخلات النوعية في القطاع الصحي..مؤكداً ان هذا التدخل يأتي بحرص واهتمام وزارة الصحة بهذه المراكز المخصصة لمكافحة فيروس كورونا لتغطية العجز في النقص من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بمراكز العزل..موكدا حرص قيادة السلطة المحلية للمساهمة في تسهيل كل الأجراءات امام هذه التدخلات التي تسهم في التخفيف من معاناة العاملين بمراكز المعالجة حفاظا على سلامتهم وسلامة المصابين بالفيروس.

من جانبة أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية على باشماخ ،ان هذه المستلزمات الوقائية الشخصية ستسهم في استمرار عمل مراكز العزل بمحافظتي حضرموت وشبوة، وتوفير الحماية للفرق الطبية العاملة في هذه المراكز والحفاظ على سلامتهم اثناء أداء عملهم داخل الحجر.

بدوره شكر نائب مدير مكتب الوزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت عوض باحنحن ،على استجابة السريعة لوزارة الصحة والتنسيق مع الشركة الصينية لتوفير وسائل الوقاية الشخصية لمراكز العزل لما لها من أهمية كبيرة للعاملين لمكافحة هذا الوباء الخطير ومعالجة الحالات المصابة بطريقة آمنة