جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية

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وصف المرشح الرئاسي الديمقراطي “جو بايدن” الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، بـ«المستبد»، وقال إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية حال أصبح رئيسا، وقال في برنامج «ذا ويكلي» على قناة «إف إكس» الأمريكية، متحدثا عن رؤيته للعلاقات الأمريكية مع الرئيس التركي في يناير الماضي، إنه «سيتخذ نهجا مختلفا تماما ضد أردوغان من خلال دعم وتشجيع قيادة المعارضة التركية كما كان يفعل حين كان نائبا لأوباما».

وعن استمرار امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة نووية في تركيا، قال بايدن “لا أشعر بالراحة تجاه هذا الأمر.. لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان، أكثر من أي شخص في إدارتنا، كان يتحدث معي فقط لأنه كان يعتقد أنني لست معاديا للإسلام”.

وأردف قائلا “لذلك، أنا قلق للغاية حيال ذلك. أنا قلق للغاية.. لكنني ما زلت أعتقد أنه إذا أردنا الانخراط بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم، فيمكننا دعم عناصر المعارضة التركية وتشجيعهم على تولي زمام الأمور”.

وختم بايدن بالقول “عليهم أن يفهموا أننا لن نستمر في اللعب معهم بالطريقة التي كان نلعب معهم بها.. الولايات المتحدة في الحاجة إلى العمل بجدية أكبر مع الحلفاء لعزل أفعال أردوغان في المنطقة، لا سيما في شرق المتوسط”.

وذكر في الفيديو الذي انتشر في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، «يمكننا دعم تلك العناصر التي لا تزال موجودة في تركيا، وتشجيعهم على مواجهة أردوغان وهزيمته.. ليس عن طريق الانقلاب، ولكن من خلال العملية الانتخابية».

كان بايدن، خلال فترة ولاية أوباما، انخرط بشكل كبير في التواصل مع المعارضة التركية، بما في ذلك لقاءات مع الصحفيين والناشطين والناقدين خلال زياراته إلى إسطنبول.