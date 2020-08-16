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الهند تساعد موريشيوس في احتواء تسرب نفطي

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ذكر مسؤول حكومي اليوم الأحد أن الهند أرسلت معدات فنية وفريقا من المتخصصين إلى موريشيوس لمساعدة السلطات المحلية في التصدي لأزمة بيئية بعد تسرب نفطي من سفينة يابانية.

وكانت سفينة بضائع يابانية ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في 25 يوليو، مما أدى إلى تسرب حوالي ألف طن من زيت الوقود وتسبب في حالة "طوارئ بيئية".

وانشطرت السفينة أمس السبت لينتشر التسرب النفطي على مساحة شاسعة من الشعاب المرجانية والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض فيما وصفه بعض العلماء بأسوأ كارثة بيئية في البلاد.

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