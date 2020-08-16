شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: نعتزم إبرام اتفاق نووي مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف المبعوث الأمريكى الخاص لشئون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينجسلي، اليوم الأحد، عن أن الولايات المتحدة قد تمضى قدما فى اتفاق نووى مع روسيا أولا فى محاولة للضغط على الصين لتوقيع معاهدة أسلحة، على الرغم من وصف الصين بأنها "تهديد عاجل".

وقال مارشال بيلينجسلي- خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، قبل أيام من سفره إلى فيينا للقاء نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين؛ لإجراء مناقشات حول التوسط فى اتفاق- إن واشنطن حريصة على إبرام اتفاق ثلاثى مع موسكو وبكين، لكنها الآن منفتحة على اتفاقية ثنائية مع روسيا أولا.

وأضاف "أعتقد أن هذا نهج حكيم للغاية، خاصة لأننا قد نكون قادرين على الاتفاق مع روسيا وسيكون الإطار الذى نريد أن تنضم إليه الصين".