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65 قتيلاً وتدمر آلاف المنازل في فيضانات السودان

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية اليوم الأحد أن الأمطار الموسيمية والفيضانات أودى بحياة ما لايقل عن 65 شخصا وتدمير أكثر من 14 ألف منزل في السودان.

وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر من أمس السبت إن أكثر من 30 ألف و400 منزل تضرروا ونفق نحو 700 من رؤوس الماشية بسبب الفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن نحو 200 من عمال التنقيب عن الذهب حوصروا في منجمين منفصلين في ولاية القضارف بسبب الطقس السيئ.

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