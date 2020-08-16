شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. إصابة 508 بكورونا وتعافي 616 والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 508 إصابة جديدة، و616 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 3 حالات جديدة. ليصبح إجمالي عدد الحالات 76,205 حالة، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 68135 حالة، وارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 451.

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