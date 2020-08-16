مقتل شخص بهجوم مسلح في الكرمة

افاد مصدر امني، الاحد، بان شخصا قتل بهجوم مسلح في الكرمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه احد الاشخاص في شارع ابو صخير في منطقة الكرمة شمال البصرة، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".