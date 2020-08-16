2020-08-16 | 12:12
423 مشاهدة
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اختيارها لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، ليكون أفضل لاعب في موسم 2019/2020.
ونجح دي بروين في تقديم أداء رائع مع مانشستر سيتي وتحت قيادة، بيب جوارديولا، على الرغم من خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول في النهاية.
وسجل البلجيكي الدولي في الموسم الماضي من البطولة 13 هدفا مع مانشستر سيتي ولكنه صنع 20 هدفًا معادًلا إنجاز أسطورة آرسنال، تيري هنري، بعدد صناعة الأهداف في موسم واحد.
وبذلك يكون دي بروين قد تفوق على كل من جوردان هندرسون (ليفربول)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، نيك بوب (بيرنلي)، ساديو ماني (ليفربول) وداني إنجز (ساوثهمابتون).
وسجل البلجيكي الدولي في الموسم الماضي من البطولة 13 هدفا مع مانشستر سيتي ولكنه صنع 20 هدفًا معادًلا إنجاز أسطورة آرسنال، تيري هنري، بعدد صناعة الأهداف في موسم واحد.
وبذلك يكون دي بروين قد تفوق على كل من جوردان هندرسون (ليفربول)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، نيك بوب (بيرنلي)، ساديو ماني (ليفربول) وداني إنجز (ساوثهمابتون).
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. دي بروين أفضل لاعب في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.