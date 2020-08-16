رسمياً.. دي بروين أفضل لاعب في البريميرليج

ونجح دي بروين في تقديم أداء رائع مع مانشستر سيتي وتحت قيادة، بيب جوارديولا، على الرغم من خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول في النهاية.

وسجل البلجيكي الدولي في الموسم الماضي من البطولة 13 هدفا مع مانشستر سيتي ولكنه صنع 20 هدفًا معادًلا إنجاز أسطورة آرسنال، تيري هنري، بعدد صناعة الأهداف في موسم واحد.



وبذلك يكون دي بروين قد تفوق على كل من جوردان هندرسون (ليفربول)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، نيك بوب (بيرنلي)، ساديو ماني (ليفربول) وداني إنجز (ساوثهمابتون).