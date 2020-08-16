شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و123 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

Advertisements وأعلنت الوزارة عن إجرائها 65,186 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. وكشفت الوزراة عن 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و123 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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