جمعية الإمارات للمحامين تبارك الإنجاز الدبلوماسي التاريخي للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

في ضوء سياسة الدولة لإرساء قواعد التسامح وتعزيز الأمن والسلم الدوليين وفي إطار الجهود الرامية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يبارك مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الاتفاق التاريخي لدولة الامارات العربية المتحدة مع إسرائيل ومباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الدولتين والعمل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذا الاتفاق يفتح المجال واسعا أمام إمكانات كبيرة بالمنطقة اقتصادية وسياسية وثقافية.



ويشيد المجلس كذلك بشمول الاتفاق قطاعات مختلفة بين الدولتين كالاستثمار والسياحة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والتقنية والبيئية وغيرها مما يؤدي بنتائج طيبة للبلدين والنهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

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وإن الاتفاق يسعى الي الالتزام بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل الاقتصادي والتنسيق الأمني وسيؤدي لحياة أفضل لشعوب الدولتين والمنطقة مع مواصلة الجهود الى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما يشيد مجلس الإدارة بالحنكة في الاتفاق من الجانب الإماراتي بالحصول على مكاسب كبيرة متعدية البعد الخاص، وذلك بوقف إسرائيل خطة ضم الاراضي الفلسطينية وجواز زيارة المسلمين والعرب للمسجد الأقصى والصلاة فيه وبقية الاماكن المقدسة، مما يصب في المصلحة العامة ومصلحة التاجر الفلسطيني مباشرة من انتعاش السياحة العربية والأجنبية، مع تأكيد الإمارات بالتزامها الثابت بمبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

نبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الاتفاق التاريخي وندعو الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.