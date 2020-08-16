مطار الشارقة أول مطار يحقق مستوى الحيادية في الكربون بمجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نجح مطار الشارقة في أن يكون المطار الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، في اجتياز متطلبات المستوى النهائي "3+" والمعروف بتحييد الكربون (Neutrality) الذي يحدث عند صافي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على مدار سنة كاملة بمعدل صفر، وذلك من برنامج "الانبعاثات الكربونية للمطارات"، الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، الأمر الذي يعكس تميز استراتيجية المطار في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف تطبيق أعلى معايير الاستدامة.



ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في رحلة مطار الشارقة نحو الوصول إلى مستوى الحيادية في الكربون من خلال الالتزام بتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة الكربون تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "إن حصول مطار الشارقة على أعلى مستوى من الحيادية في الكربون يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها المطار في مجال الممارسات البيئية والتي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة المحافظة على مكونات البيئة والحرص على عدم الإضرار بها، حيث قام المطار بتبني العديد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتي تندرج تحت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ولدعم الأجندة الوطنية وصولاً لرؤية الإمارات 2021".

وقال ستيفانو بارونسي، مدير مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي: "أود أن أهنئ مطار الشارقة لحصوله على أعلى مستوى بتحييد الكربون من مجلس المطارات الدولي، وبهذا الإنجاز فإن مطار الشارقة يضع نفسه بقوة كرائد بيئي في المنطقة وخارجها، ونحن ممتنون لفريق الإدارة في مطار الشارقة لالتزامهم المستمر ومشاركتهم النشطة في المبادرات والمشاريع البيئية المتنوعة لمجلس المطارات الدولي في آسيا والمحيط الهادي".

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وينفذ مطار الشارقة العديد من المشاريع البيئية والبرامج المستدامة التي تتخذ من الاستدامة محوراً أساسياً لعملياته عبر اتباع استراتيجية تقليل استهلاك الموارد وإعادة استخدامها وتدويرها، حيث تشمل مبادرات المطار البيئية فرض رقابة صارمة على استهلاك الكهرباء والماء، فضلاً عن تطبيق نظام متكامل لإدارة النفايات يهدف إلى الوصول بها إلى الصفر، حيث تتمثل أهدافه بالتشغيل والتطوير وفقاً لمبادئ التطوير المستدام.

وأدخل مطار الشارقة مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون والمساهمة بشكل إيجابي نحو البيئة بما يدعم استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) العالمية بشأن تغير المناخ.

ونجح مطار الشارقة خلال السنوات الأخيرة في الحصول على العديد من الجوائز البيئية نتيجة التزامه بالمعايير العالمية للممارسات المستدامة في المطارات، منها فوز مطار الشارقة بجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي عن فئة "الشارقة الخضراء" والتي تم الإعلان عنها في عام 2019، والفوز بجائزة عجمان للسياحة المستدامة (مدامة) التي تستهدف تعزيز مبدأ التنمية المستدامة بالإضافة إلى شهادة الجودة في إدارة البيئةISO14001، والاعتماد الدولي في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات Airport Carbon Accreditation (خفـض نسـب الانبعاثـات الكربونيـة)، المستوى الأول في عام 2014، والمستوى الثاني في عام 2016، والثالث عام 2018، من خلال مجلس المطارات الدولي وغيرها من الجوائز التي تعكس حرص المطار على بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وسيتم تكريم مطار الشارقة على اجتيازه متطلبات المستوى النهائي "3+" في حفل تقديم برنامج الانبعاثات الكربونية للمطارات، وذلك في مؤتمر ومعرض الجمعية الإقليمية لدول آسيا والمحيط الهادي.

يشار إلى أن برنامج الانبعاثات الكربونية للمطارات من مجلس المطارات الدولي هو البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات، والذي يعترف بالجهود المبذولة فيما يتعلق بإدارة انبعاثات الكربون والحد منها في المطارات، ويتم تطبيقه بوتيرة متسقة في المطارات حول العالم.