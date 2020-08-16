كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤجلان تدريبات عسكرية مشتركة بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أجلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية بدء تدريباتهم العسكرية المشتركة التي كانت مقررة ،اليوم الأحد، الى يوم الثلاثاء بعد تأكيد إصابة ضابط بالجيش الكوري الجنوبي بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والذي كان من المفترض أن يشارك في التدريبات.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) " إن تدريب موقع القيادة المشتركة، المحاكَى بالكمبيوتر، سيبدأ يوم الثلاثاء ويستمر حتى 28 أغسطس"..مشيرة إلى أن الجانبين اتخذا القرار بعد مراعاة الظروف ذات الصلة بنظرة شاملة، مثل وضع كوفيد-19".

وأضافت هيئة الأركان المشتركة "هذا التمرين سيركز على الحفاظ على الوضع الدفاعي المشترك، وسيتم إجراء بروفة سريعة جزئيًّا على أساس هيكل القيادة المشترك في المستقبل الذي سيتم تفعيله بعد انتقال قيادة العمليات في زمن الحرب (OPCON)".

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وأشار مسؤولين عسكريين الى ان سيئول وواشنطن كانت خططتا في البداية لبدء التدريب، اليوم الأحد، لكنهما أجلتا الموعد بعد تأكيد إصابة ضابط بالجيش الكوري الجنوبي بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وكان من المفترض أن يشارك في التدريبات..لافتين الى أن التدريبات المخطط لها ستكون أصغر من حيث الحجم مقارنة بالتدريبات السابقة، حيث لم تتمكن القوات الأمريكية اللازمة للبرنامج من القدوم إلى كوريا الجنوبية، في ظل القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي الفترة التي تسبق التدريبات المخطط لها، عقد الجانبان تدريبًا لموظفي إدارة الأزمات لمدة أربعة أيام في الأسبوع الماضي.

ويهدف اختبار القدرة التشغيلية الكاملة إلى التحقق مما إذا كانت سيئول في طريقها للوفاء بشروط نقل القيادة في زمن الحرب.

وعادة ما يجري الجانبان تدريبات رئيسية مشتركة مرتين سنويًّا، في مارس وأغسطس، لكنهما أجلا التدريبات المقررة في فصل الربيع من هذا العام، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

وسجلت كوريا الجنوبية ،امس السبت ، 166 حالة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.