مصر تعلن بدء تنفيذ جيل جديد من النقل الجماعي بـ «قطار كهربائي وفائق السرعة»

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر بدأت في تنفيذ جيل جديد من وسائل النقل الجماعي.
وقال مدبولي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح اليوم الأحد، إن الجيل الجديد من النقل الجماعي في مصر يشمل القطار الكهربائي الذي يبدأ من قلب القاهرة ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار فائق السرعة، والمونوريل.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.
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