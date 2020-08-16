فيروس كورونا.. إجراء التحاليل السريعة في المراكز الصحية في جهة فاس والعلاج المنزلي ينتظر المصابين – التفاصيل

شرعت المراكز الصحية في جهة فاس – مكناس في تفعيل إجراء التحاليل السريعة لكوفيد-19، لدى الساكنة وكذا الحالات الموجهة من طرف الاطباء في القطاع الخاص، وكذا العاملين في الصيدليات، أو تلك المشخصة في المراكز الصحية ذاتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإذا كانت تحليلة الاختبار السريع إيجابية، فإن المريض يحال على المستشفى من أجل إجراء تحليلة التفاعل البوليمي المتسلسل PCR، وفي انتظار ظهور نتيجة التحليلة، فإن المريض يُحال على بيته، ويلتزم بحجر صحي.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس – مكناس، عبر بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، إذا كانت نتيجة تحليلة PCR سلبية، فإن الفريق الطبي للمركز الصحي، المتابع لحالة المريض يخبر هذا الأخير بالنتيجة، ويطلب منه الالتزام بالحجر الصحي، في إطار احترام المعايير الصحية المتعبة، أما إذا كانت تحليلة PCR إيجابية، فإن فريق المركز الصحي ينتقل إلى مكان إقامة الشخص المصاب، من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته، وضمان متابعته الطبية طبقا للاجراءات المعمول بها.

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وبحسب المصدر نفسه، يعتبر “العلاج المنزلي” للمصابين بـ”كوفيد-19″، باستثناء الحالات، التي لديها أمراض مزمنة، أو متقدمة في السن، بعد تزايد أعدادهم، خلال الأيام الأخيرة؛ إجراء سليما لتخفيف الضغط عن المستشفيات، بينما كان جميع المرضى في السابق يعالَجون داخل أجنحة العزل في المستشفيات.

وبالنسبة إلى المرضى، الذين لديهم أعراض شديدة، أو يعانون أمراضا مزمنة، تجعلهم عرضة لمخاطر صحية، يضيف المصدر نفسه، فإنهم، في حال كانت نتيجة تحليلة PCR إيجابية، يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

يذكر أن جهة فاس – مكناس سجلت 159 إصابة مؤكدة بالفيروس، خلال يوم أمس، (69 حالة بفاس، 33 بمكناس، 26 ببولمان و15 بالحاجب و9 بتاونات و 6 بصفرو، وحالة واحدة بتازة)، وبلغ عدد الحالات النشطة في الجهة 1315 حالة.