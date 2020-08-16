الجزائر تضع عينها على صناعة السيارات وتفتح الباب أمام استقطاب مستثمرين أجانب

راهن المغرب على صناعة السيارات، لتصبح من أهم معالم اقتصاده، بينما بدأت الجارة الشرقية الجزائر تعد نفسها لمنافسته، من خلال إصدار ترسانة قانونية، وفتح الباب أمام استقطاب مستثمرين أجانب.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة الجزائري، فرحات ٱيت علي إبراهيم، نهاية الأسبوع الجاري، إن الحكومة تستعد لإخراج دفتر شروط السيارات، لتحديد معالم صناعة السيارات “وهي غير قابلة للتنازل”.

وأضاف الوزير، خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى الجزائرية، أن دفتر الشروط يتطلب 30 في المائة إدماجا حقيقيا جزائريا غير قابل للتنازل، مضيفا أن هناك مصنعين منخرطين، كما تلقت الوزارة طلبات من مستثمرين كبار، وأجانب تقدموا بطلب، ولهم رغبة في الاستثمار في مجال صناعة السيارات، أحدهم من ٱسيا، والٱخر من أوربا، كاشفا أنه سيتم الرد عليهما بمجرد صدور المرسوم التنفيذي.

وأشار الوزير نفسه إلى أن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر، وفي انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، “حيث قمنا بفتح المجال لتموين السوق من خلال العودة إلى استيراد السيارات”.