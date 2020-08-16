حرب الطرق.. انقلاب سيارة ينهي حياة شرطي ضواحي أزيلال

لقي شرطي مصرعه، أمس السبت، بعد انقلاب سيارته في منعرجات آيت تاكلا في منطقة أوزود ضواحي إقليم أزيلال.

وحسب مصادرمحلية، فإن شرطيا، يشتغل في مدينة طنجة، وينحدر من إقليم أزيلال، لقي مصرعه في عين المكان، بعد انقلاب سيارته في إحدى منعرجات “آيت تاكلا”.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية حلت في مكان الحادث، فور علمها به، حيث علمت على نقل جثة الهالك إى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لأزيلال، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا، لمعرفة ملابسات الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسبوع الجاري أفاد أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 1649 آخرين بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1186 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من 3 إلى 9 غشت الجاري.