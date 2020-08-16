الشوبي يعلن مقاطعته لمجلات الإمارات بسبب التطبيع مع إسرائيل

أعلن الفنان المغربي، محمد الشوبي، ليلة أمس السبت، مقاطعته للمجلات الاماراتية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد التطبيع مع إسرائيل.

ودون الشوبي على حائطه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “كمهتم بالثقافة والفكر والفن، أقاطع كل المجلات الإماراتية، التي تصدر في هذا البلد، منذ الشهر القادم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد التطبيع”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، إتفاق إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات رسمية، وهو ما خلق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إنهم يأملون في أن “يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط”.

ويقضي الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بوقف ما سمي بصفقة القرن، التي تنص على ضم أراض فلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل التطبيع علنا بين الإمارات، وإسرائيل.