بعد ارتفاع الإصابات بكورونا وإغلاق المدينة القديمة في بني ملال.. تجار: القرار مزيان لكننا تضررنا – فيديو

اعتبر تجار المدينة القديمة ببني ملال قرار السلطات المحلية بالمدينة القاضي بإغلاق المنطقة وإغلاق المحلات التجارية والسويقات بعد تفشي فيروس كورونا وسط التجار، قرارا جيدا، لكنه تسبب في ضرر مادي للباعة والمهنين.

وأوضح محمد بائع للخضر بسوق المدينة القديمة ل “اليوم24″، أن قرار السلطات في صالح جميع المواطنين، لكنه جاء بشكل مفاجئ ما تسبب في ضياع سلعهم بسويقة الغديرة الحمراء، مطالبا بتحديد توقيت للعمل في الايام المقبلة.

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من جهته أكد عبد العاطي فاعل جمعوي، أن قرار إغلاق المدينة القديمة بعد تفشي فيروس كورونا في صالح الساكنة خصوصا مشيرا أن ارتفاع الإصابات يرجع لعيد الأضحى الذي استقبلت فيه بني ملال العديد من المواطنين.

وكانت السلطات المحلية، قررت إعادة تنظيم اوقات الفتح والإغلاق لعدد من القطاعات وإغلاق أخرى إلى إشعار اخر بعد إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بإقليم بني ملال، حيث تقرر إغلاق المقاهي مع السادسة مساءا، وتحديد توقيت الثامنة مساءا بالنسبة للمراكز التجارية الكبرى والأسواق الممتازة في حين تقرر الإغلاق بشكل نهائي إلى غاية 30 من الشهر الجاري بالنسبة لصالونات الحلاقة والتجميل والحمامات وملاعب القرب وقاعات الألعاب.