طقس الأحد.. سحب منخفضة مع قطرات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة وكتل من الضباب، خلال الصباح و الليل، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية، مع سماء أحيانا غائمة بأقصى جنوب البلاد.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا إلى محلیا حار بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة، فيما ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية خفيفة بالأقاليم الجنوبية، والجنوب، والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطی، ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنیا ما بين 26 و31 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 14 و20 درجة بالريف والأطلس والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 19 و24 درجة بباقي الأنحاء الأخری.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصی الجنوب الشرقي، وما بين 34 و39 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وشرق السایس وهضاب الفوسفاط، وما بين 29 و34 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والريف وسهول المحیط الأطلسي، وستكون ما بين 23 و28 درجة فوق مرتفعات الأطلس وجوار السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية بين طنجة والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب