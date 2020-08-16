بعد تزايد الإصابات بكورونا… سلطات دمنات تقرر العمل برخصة إستثنائية مع إغلاق السوق الأسبوعي

قررت السلطات المحلية بمدينة دمنات، أمس السبت، إغلاق السوق الأسبوعي، والذي يصادف كل يوم أحد، بعد تفشي فيروس كورونا بالمدينة وببعض البلدات المجاورة.

وحسب مصادر محلية، فإن السلطات المحلية بدمنات استعانت ب”براح” لإخبار المواطنين بهذا القرار، تجنبا للمزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع إقفال جميع الحمامات والقساريات بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تقر أيضا العمل برخصة إستتنائية لدخول والخروج من المدينة خصوصا بعد تسجيل أزيد من 30 إصابة بالمنطقة.

هذا وقد أعلنت المديرية الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة أن التحاليل المخبرية، أكدت مساء اليوم السبت، تسجيل 180 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة في أقوى حصيلة سجلتها الجهة منذ إنتشار الفيروس التاجي.