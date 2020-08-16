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مصرع عامل في يافة الناصرة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من علو نحو 8 أمتار في ورشة بناء بقرية يافة الناصرة، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "طواقم الإسعاف هرعت إلى ورشة بناء في يافة الناصرة بعد تلقي بلاغ حول سقوط عامل (26 عاما)، واضطر الطاقم الطبي لإعلان وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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