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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين :تسجيل 19 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الاحد، تسجيل 19 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 15 حالة اصابة "وافدة" ليرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 84827 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) " تم تسجيل اربع حالات إصابة بعدوى "محلية" جميعها في منطقة (شينجيانغ) الويغورية الذاتية الحكم في حين لم تسجل العاصمة بكين او مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس اي حالة اصابة جديدة "محلية".
واضافت "تم تسجيل 15 حالة اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين خمس حالات اصابة منها في بلدية (شنغهاي) وثلاث حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) ومثلها في مقاطعة (شنشي) وحالتان ببلدية (تيانجين) وحالة واحدة في (فوجيان) واخرى في مقاطعة (سيتشوان) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2278 حالة".
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