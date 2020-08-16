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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تهاني ملك البحرين بالخطوة التاريخية للسلام والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على مختلف المستويات .. إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.
وهنأ ملك البحرين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل .. مؤكدًا أنها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.
وأشاد بما اتفقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية والذي يعد انجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأثنى على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين وسعادته بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة ، مثمنًا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.
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