دكتور حضرمي: الكركم جيد لحالات كوفيد - 19

الأحد 16 أغسطس 2020

قال الدكتور الحضرمي ربيع باموسى، إن الكركم يستخدمه الكثيرون للعلاج المنزلي وللوقاية من كرونا، وكركم له فوائد أهمها أنه يعمل كمضاد للاكسدة وهذا مفيد مع مرض كرونا لأن الخلايا المناعية يزيد نشاطها وتستخدم الأكسجين المؤين وجزيئاته لمهاجمة الفيروس ولكنها أيضا تؤثر على خلايا الجسم وتدمرها وبالتالي تعطى ادويه مثل فيتامينC-N-acetylcystein وغيرها من أدوية مضادات التأكيد والكركم حسب ماورد في الوكيببديا يمتلك تلك الخاصية.



وأضاف في منشور له على فيسبوك، الكركم لديه خاصية منع الاخير وتكون الجلطات، ومرض كوفيد تزداد فيه القابلية للتخثر وتعطي مضادات التخثر للمرضى المرقدين وخصوصا الهيبارين قصير المدى وطويل المدىenoxaparine--enclex--clexan وايضا يتمتع الخردل ببعض خواص الستيرويدات والتي تعتبر الآن من الادويه الاساسيه لعلاج مرضى كرونا في المستشفيات.

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وتابع، بالطبع هذه ليست وصفات علاج ولكنها من النصائح التي تؤيد استخدام الهرد للوقايه مع فيتامينD---C-zinc، إضافه إلى مايستخدمه الناس مثل العسل والثوم والحبة السوداء، ولكن إجراء فحوصات الدم ومتابعة الطبيب مهمة للغاية وذلك لإمكانية تشخيص المرض في بدايته.

واستطرد قائلا: "إذا ظهرت الكمتة فمطلوب قياس تشبع الدم saturation بالاكسجين واعطاء الأكسجين اذا لم تتوفر أجهزة قياس التشبع وتظل متابعة الطبيب هي الاهم.

واختتم منشوره بالقول: "الكركم مفيد لكن بكميات مقبوله 2-4 جرام يوميا حسب ماورد في الوكيبيدي