شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 19 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين الأحد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بواقع 15 حالة وافدة من الخارج و4 محلية العدوى.
وأوضحت اللجنة أن الحالات الأربعة تم تسجيلها في إقليم شينغيانغ، بؤرة انتشار المرض في البلاد حالياً.
ومن ناحية أخرى، أفادت اللجنة بتعافي 56 مريضاً في الساعات الأخيرة ليتراجع إجمالي المصابين النشطين في البلاد إلى 618 منهم 34 في حالة خطيرة.
ولم تعلن اللجنة عن حالات وفاة جديدة بسبب مرض كورونا، لتستقر الحصيلة عند أربعة آلاف و634 حالة من بين إجمالي 84 ألفا و827 مصاباً في الصين منذ ظهور الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 19 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.