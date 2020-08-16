شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. 2081 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، إضافة إلى 79 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها، أن العدد الإجمالي الإصابات ارتفع إلى 139549 إصابة.

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