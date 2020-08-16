شكرا لقرائتكم خبر عن أقل حصيلة يومية .. 4969 إصابة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 4969 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ 19 أبريل الماضي.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 15685 حالة، وارتفع إجمالي المصابين إلى 922853 شخصا.
وسجلت السلطات الصحية 3557 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 732968 شخصا.
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