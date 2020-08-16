بالصور.. الشعلة تودع الكتل الكونكريتية

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اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية من منطقة الشعلة شمالي العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخوة منه ان "بلدية الشعلة احدى ملاكات امانة بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية عن الازقة الداخلية والشوارع الفرعية ضمن القاطع البلدي التي كانت تستخدم خلال الحظر الشامل".
واضافت ان "ذلك تم بالتنسيق مع القوات الامنية وبعد استحصال الموافقات اللازمة مع اجراء حملة تنظيف للازقة والشوارع المذكورة".
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