التخطيط: الحكومة سترسل مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام ٢٠٢٠

اكد وزير التخطيط خالد بتال، الاحد، ان الحكومة سترسل مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام 2020.

وقال بتال في بيان تابعته الخليج 365، ان " الحكومة سترسل مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام 2020".

واضاف بتال ان "الحكومة ملزمة بتعيين جميع الكوادر التي ينطبق عليهما قانون التدرج الطبي ولا اجتهاد في ذلك".