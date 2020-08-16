نائب يوجه رسالة إلى التربية بشأن امتحانات السادس الإعدادي ويقترح 'أفضل الحلول'

دعا عضو مجلس النواب جواد الساعدي، الأحد، وزارة التربية إلى اتخاذ قرار باحتساب المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الإعدادي، معتبراً ذلك "أفضل الحلول".



وأضاف، أن "عدد الإصابات (بفايروس وقال الساعدي في تغريدة على موقع (تويتر)، "إلى وزارة التربية وهيئة الرأي.. اليوم أنتم مطالبون باتخاذ موقف وطني وتأريخي بحق طلبتنا ومصيرهم الدراسي في ما يخص الامتحانات الوزارية لطلبة الصفوف المنتهية".وأضاف، أن "عدد الإصابات (بفايروس كورونا ) تجاوز عتبة الأربعة آلاف إصابة في اليوم الواحد وهو قابل للزيادة"، متابعاً أن "اتخاذ قرار المعدل التراكمي الاختياري هو أفضل الحلول في مثل هذه الظروف الحرجة والصعبة".

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