اعتقال ستة عناصر من 'داعش' وضبط كدسين للعتاد في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش"، فضلاً عن ضبط كدسين للعتاد في محافظة كركوك.

وقال الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".



وفي السياق، أشارت الوكالة إلى "ضبط كدسين للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي، احتوى الأول على مقذوف نمساوي، وقداحتين، والكدس الثاني احتوى على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأشكال والانواع"، مضيفة أنه "تم رفع المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين بعد تدوين أقوالهم الى الجهات المختصة".



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