إيران تعرض تزويد لبنان بالسلاح.. وتحمل الإمارات مسؤولية توسيع مواطئ أقدام إسرائيل بالمنطقة

اكد وزير الدفاع الإيراني محمد حاتمي، استعداد بلاده لتلبية احتياجات لبنان من السلاح لكن الخيار يبقى لهم، محملا الإمارات مسؤولية توسيع مواطئ أقدام اسرائيل في المنطقة.

وقال بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية: ان "الشعب اللبناني العزيز هم أصدقاؤنا وقد ساعدناهم خلال المقاومة ونساعد كل من يقاوم ظلم إسرائيل، ونظرا إلى الظروف الجيدة التي نتمتع بها في إنتاج الأسلحة، فنحن مستعدون لتلبية احتياجات لبنان من الأسلحة، لكن الخيار لهم".

وعن اتفاق الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات وتواجد قطع حربية أجنبية أمام سواحل لبنان، اكد الوزير الإيراني "الكيان الصهيوني هو كيان غاصب وقاتل للأطفال وشر بكل معنى الكلمة، وما حدث هو خيانة للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وإذا أرادوا إيجاد مواطئ أقدام جديدة للكيان الصهيوني في المنطقة، فسيخلق حالة من انعدام الأمن ويتحملون مسؤولية ذلك، وسيعود ذلك بالضرر عليهم".

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وتابع "الأعداء يحاولون التأثير على الرأي العام ويحاولون استبدال الخسائر بالمكاسب والتأثير على صنع القرار لدى النخب"، مشيرا إلى "حادثة انفجار مرفأ بيروت حيث يحاول الأعداء استغلال هذه الحادثة لصالحهم".

ولفت وزير الدفاع الى أن "إيران ليست لديها أية أطماع خارجية، ولكن في نفس الوقت تمتلك قوة رادعة مؤثرة"، موضحا انه "حيثما توجد مؤامرة ضدنا أو ضد دول المنطقة، فإننا سنواجهها".

ومضى وزير الدفاع الإيراني قائلا "لقد تم اتخاذ خطوات مؤثرة فيما يتعلق بانسحاب أمريكا من المنطقة، وهذا مطلب كل شعوب المنطقة، كما سمع صوت كسر عظام أمريكا القوة العظمى في الحادث الأخير في الأمم المتحدة (فشل الولايات المتحدة في تمرير قرار لتمديد الحظر التسليحي على إيران)".