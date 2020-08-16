مقتل واصابة ثلاثة بينهم امراة بتفجير في الرياض

افاد مصدر امني، الاحد، بان ثلاثة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير في ناحية الرياض.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ناحية الرياض بكركوك، ما ادى الى مقتل امراة واصابة شخصين بجروح".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
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