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مقتل واصابة ثلاثة بينهم امراة بتفجير في الرياض

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افاد مصدر امني، الاحد، بان ثلاثة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير في ناحية الرياض.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ناحية الرياض بكركوك، ما ادى الى مقتل امراة واصابة شخصين بجروح".

 

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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